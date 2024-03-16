طلب إحاطة حول حريق ستوديو الأهرام

تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن الحريق الذي اندلع باستوديو الأهرام أمس الجمعة وامتد للعمارات المجاورة

قال النائب في بيان صحفي له إنه تواجد وكل قيادات المحافظة وقوات الدفاع المدني والأمن في موقع الحادث في محاولة للسيطرة على الحريق الذي امتد لساعات طويلة رغم الجهود المبذولة.

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أوضح منصور أنه تمت السيطرة على الحريق صباح اليوم وإخماده دون خسائر في الأرواح.

وأشار النائب إلى أن وزيرة الثقافة حضرت لموقع الحادث لمتابعة الأوضاع وتساءل عن مسؤولية وزارة الثقافة عن الحريق وطالب بتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار وتعويضهم بشقق بديلة حيث اندلعت النيران في أكثر من ٧ عمارات تاركة آثارا مدمرة بالمباني لكن السكان تمكنوا من النجاة دون خسائر في الأرواح.

وطالب النائب بمعرفة سبب الحادث والمسؤولين عنه وما إذا كان الاستوديو يطبق اشتراطات الحماية المدنية وكافة الإجراءات المتعلقة بالسلامة، مؤكدا ضرورة تعويض المتضررين وإيجاد سكن بديل فورا.