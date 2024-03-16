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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: التحالف الوطني يقدم ملحمة وطنية بغزة ويكشف قدراته في الأزمات والكوارث

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ ، أن التحالف الوطني أثبت للجميع قدراته ومسؤولياته في الوفاء بالتزاماته نحو الداخل والخارج، وخصوصا في أزمة غزة، والمستمرة منذ خمسة أشهر.

ولفت الصيرفي، في  تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن التحالف الوطني استطاع ان يقدم صورة إنسانية رائعة بآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والعلاجية والأدوية وملابس الشتاء والبطاطين والمياه وغيرها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، مشيدا باستمرار التحالف الوطني للعمل الأهلي في تقديم يد المساعدات خلال شهر رمضان المبارك، للأشقاء الفلسطينيين وآخرها إطلاق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية وعلاجية تضم 300 قاطرة.

وكشف عضو مجلس الشيوخ، أن استمرار عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلي الإغاثي الضخم في قطاع غزة، يؤكد استمرار الملحمة الوطنية التي يخوضها بتوجيهات القيادة السياسية من خلال سلاسل مساعدات متواصلة عبر معبر رفح للفلسطينيين. لافتاً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح أحد القوي الناعمة التي تمتلكها الدولة المصرية بالخارج، وتعبر بكل وضوح عن قدراتها الإنسانية الهائلة.

واختتم الصيرفي، بالإشادة بدور التحالف الذي ظهر جليا وبسرعة كبيرة، في توجيه آلاف من الأطنان من الأدوية والمواد الغذائية، للشعب الفلسطيني في غزة وفي تقديم نموذج مثالي للشراكة مع الدولة وبتوجيهاتها.

غزة أزمة غزة شهر رمضان المبارك المساعدات الغذائية القيادة السياسية

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