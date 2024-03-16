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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبرزها القطن.. الزراعة: مكافحة الآفات بالمحاصيل الاستراتيجية خلال 2024

صدى البلد

أصدرت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية تقريرا يتضمن نشاطها خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.

 وقال د أحمد رزق رئيس الإدارة إن التقرير تضمن المرور والمتابعة الميدانية للمحاصيل الاستراتيجية وكذلك مكافحة الآفات والقوارض وسوسة النخيل على النحو التالي:

أولا: استمرارية استعدادات الادارة المركزية لمكافحة الآفات لموسم قطن 2024بالتنسيق مع مديريات الزراعة ومناطق المكافحة من خلال اللجان المشكلة لاستكمال برنامج مناقشة خطة المكافحة المتكاملة مع باقي المحافظات والاستعداد لموسم زراعي 2024 .


1-  زيارة كلا من محافظات  البحيرة، الغربية ، المنوفية. 


2-  عقد ندوات موسعة لمناقشة الخطة والاستعداد للموسم الجديد والنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية وخاصة القطن وشملت أيضا المناقشة علي ضرورة الاهتمام بالزراعات بداية بالخدمة وأعداد الأرض للزراعة مرورا بالعمليات الزراعية وطرق الفحص والعلاجات وترشيد استخدام المبيدات حرصا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات علي نشر التوعية والتأكيد علي ضرورة إتباع التعليمات واستخدام المبيدات الموصي بها من خلال التوصيات الفنية الصادرة من لجنة المبيدات والمعمل المركزي للمبيدات ونشر اللجان والحملات بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية .


3- تم التوصية بإتباع التعليمات وحصر ومراجعة آلات الرش وصيانتها ومدي جاهزيتها استعداد  لموسم القطن .
كما ذكرت اللجنة من خلال تعليمات الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بأن الاستعدادات للموسم تتضمن مراجعة وتأهيل معامل الترايكوجراما كأحد عناصر المكافحة الحيوية المستخدمة لمكافحة آفات اللوز في القطن .


واستمرار لجهود الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والتي تضع علي عاتقها توفير المبيدات اللازمة والرقابة وتنفيذ الآليات المنوط بها وتعليمات رئيس الإدارة المركزية للإدارات المعنية بالمكافحة ( الحقلية- البستانية – القطن – المبيدات -التفتيش الفني - لجان مناطق المكافحة ) بالتواصل والتنسيق المستمر مع المديريات .


ووجه رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وفي إطار الاستعدادات لموسم قطن 2024، الإدارة العامة لمكافحة الآفات بضرورة المتابعة المستمرة والإعداد الجيد وتوفير للمستلزمات للموسم .

ثانيا: حملات المرور ومتابعة المحاصيل والزراعات الشتوية :-
ضرورة  الاهتمام  بالتنسيق مع  أجهزة المكافحة بالمديريات وتكثيف التواجد الميداني والمرور علي الزراعات ومتابعة أعمال المكافحة وتقديم  الإرشادات ونشر التوعية ومتابعه الحالة وتقدير درجات الإصابة بالآفات  الزراعية سواء الحشرية أو المرضية واكتشاف الاصابه علي الفور ومتابعة أيضا إصابات الصدأ الأصفر في القمح والفطريات أثناء موجة الظروف المناخية ومدي تأثيرها وسرعة اكتشاف العلاجات ونقل التوصيات الفنية ونشر التوعية لدي المزارعين حتى لا تتسبب في أحداث ضرر اقتصادي  وحماية الأمن الغذائي المصري من الإمراض  التي تصيب المحاصيل .

ثالثا : متابعة اعمال مكافحة سوسة النخيل والتدريب علي الاجهزة الحديثة :-
واستمرارا للانشطه التي تقوم بها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وحرصها الدائم  علي تنفيذ الفعاليات ومتابعة أعمال سوسة النخيل من خلال نشر اللجان والتدريب علي الأجهزة الحديثة وتنمية المهارات  ضمن البرنامج التدريبي العملي لاستخدام الأمثل لجهاز الحقن في مكافحة سوسه النخيل الحمراء موسم 2024 يشمل عدة محافظات بدء من 4/1 حني 8/5/2024 وتم الانتهاء في بعض المحافظات وجاري التدريب في محافظات أخري .

رابعا: متابعة أعمال مكافحة القوارض .  
واستمرارا للأنشطة التي تقوم بها 
الإدارة العامة لمكافحة القوارض من خلال التعليمات المسندة إليها من قبل الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ومتابعة أعمال لجان صيانة وتحزيم محصول القمح موسم 2024 على مستوي محافظات الجمهورية تم الانتهاء من أعمال اللجان وتحقيق أهدافها وتم التنبيه علي المحافظات بضرورة المتابعة والوقوف علي الحالة العامة للزراعات .
  وتم التنبيه عليهم أيضا بالاستعدات للحملة القادمة عقب حصاد المحاصيل الشتوية.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالنهوض بالزراعات وخاصة المحاصيل  الإستراتيجية وبناء علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الإعداد الجيد لموسم قطن 2024 وتكثيف الحملات والمتابعة والمرور علي الزراعات الشتوية  بالمحافظات المنزرعة وخاصة محصول القمح ,البنجر ؛ الفول البلدي  .

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