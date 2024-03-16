هنغني ونرقص| باميلا ومرام تستعطفان نجم المقالب في رامز جاب من الآخر

وقعت الفنانتان "باميلا كيك ومرام على" ضحية الحلقة السادسة من برنامج رامز جاب من الآخر، للفنان رامز جلال، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت.

ووضع رامز جلال الفنانتين فى غرفة ضيقة للغاية وأمر كل منهما بوضع روج وتقبيل بعضهما البعض.

وأجبر رامز جلال كلا منهما بإبراز موهبتها لتقول مرام على انا هغنى وترد عليها باميلا كيك وانا هرقصلك.



وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الآخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

السقا وباسم سمرة



وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.