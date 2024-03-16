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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوادى الجديد .. دراسة تقنين عدادات الآبار السطحية لصغار المزارعين

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بدراسة إمكانية تقنين عدادات الآبار السطحية لصغار المزارعين وذلك بعد نجاح التجربة على آبار الأعماق وذلك من خلال تركيب أجهزة رصد وتحكم للابار، ويتم وتشغيلها عن بُعد من غرفة تشغيل مركزية، وذلك لمراقبة السحب الآمن من الآبار وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن إستكمال تركيب عدادات المياه على الآبار بمختلف المراكز ضمن منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار على مستوى المحافظة وذلك تحت إشراف لجنة فنية لمتابعة تركيب عدادات المياه على الآبار، وتعميم تفعيل منظومة التحكم الكمي بمياه الآبار حيث تم تركيب حوالى 30 جهاز بخاصية التحكم الذاتى، ضمن برتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الوادى الجديد.
 

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وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق تلك التقنيات لما تمتاز به من سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد إستخدامه وضمان الإستغلال الأمثل للموارد المائية مشددا على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية.

اقتصا اقتصادي اجهزه اللواء دكتور محمد الزملوط الزملوط المحافظة برتوكول تعاون مشترك برتوكول تعاون صغار المزارعين سرعة دكتور محمد الزملوط محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

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