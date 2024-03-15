عائد اقتصادي للأسر.. محافظ الوادي الجديد يشيد بمبادرة مطبخ المصرية

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة؛ لإعداد وتقديم 250 وجبة غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدن والقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائدًا اقتصاديًا على أسرهن وتسهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.