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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عائد اقتصادي للأسر.. محافظ الوادي الجديد يشيد بمبادرة مطبخ المصرية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أشاد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمبادرة "مطبخ المصرية" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة من خلال فرع المجلس بالمحافظة؛ لإعداد وتقديم 250 وجبة غذائية متكاملة يوميًا، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمدن والقرى خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

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وأوضحت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس، أن المبادرة تستهدف تدريب مجموعات من السيدات على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبري وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة كنواة لمشروعات صغيرة، تدر عائدًا اقتصاديًا على أسرهن وتسهم في التمكين الاقتصادي للمتدربات.

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