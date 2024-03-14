محافظ الوادي الجديد يتفقّد معارض أهلًا رمضان.. وأعمال تطوير شارع النخيل

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المنافذ والمعارض الرمضانية بمركز باريس المخصصة لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز، والأستاذ محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة.

وشملت الجولة معرض (أهلًا رمضان) ومنفذ الوحدة المحلية للمركز، وأشاد المحافظ بجهود توفير اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والسلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووجّه رؤساء المراكز بالتنسيق لضخ كميات كبيرة من الخضروات من شرق العوينات لتغطية الأسواق وعرضها بسعر مخفض تلبيةً لحاجة المواطنين.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد المحافظ انتهاء أعمال تطوير شارع النخيل التي تمت بطول ٢٥٠م وعرض ١٢م بتكلفة تقديرية بلغت ٥٥٠ الف جنيه؛ لخدمة الأهالي وتيسير الحركة المرورية، وأثنى على مظهر الجداريات التي تحمل التراث الواحاتي وأهم المعالم الأثرية بباريس والمحافظة.