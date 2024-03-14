انطلاق أولى فعاليات برنامج التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني في الوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ؛ من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ؛ أولى فعاليات المرحلة الأولي من البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، بمركز التنمية الشبابية في قطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



وذكرت الوزارة ـــ في بيان صحفي مساء اليوم/الخميس/ ـــ أنه شارك في المرحلة الأولى للبرنامج 100 شاب وفتاة، ضمن خُطة الوزارة نحو تنفيذ سلسلة من الأمسيات الرمضانية المتنوعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



ويحمل البرنامج في مرحلته الأولي شعار « شباب واعي» ، حيث تتضمن محاور البرنامج (مفهوم الإدمان الإلكتروني وأنواعه ؛ وأثره على الشباب والأسرة والمجتمع المصري، والوعي سر التعافي للتخلص من آثار الإدمان الإلكتروني).



ويناقش البرنامج الآثار السلبية للإدمان الإلكتروني علي الشباب والأسرة والمجتمع حيث يؤدي إلى الانعزال واضطرابات الإدراك الحسي والسلوك العدواني والعنف الشديد ومن ضمن الآثار السلبية " الآثار الصحية " حيث يؤدي إلي ضعف البصر ، والتأثير على الصحة العقلية، والسمنة، والتهاب فقرات الرقبة والعمود الفقري، والصداع المستمر، وضعف الذاكرة، والآثار النفسية: الاكتئاب، والأرق، والتقلبات المزاجية، والشعور باللامبالاة.



ومن "الآثار الاجتماعية " يُسبب العديد من السلبيات مثل العزلة الاجتماعية، وسوء الحالة المادية ، وعدم ممارسة الرياضة، والخلافات الأسرية.



من المقرر تنفيذ البرنامج بـــ 7 محافظات هي [ القاهرة ؛ والبحيرة ؛ والشرقية ؛ والإسماعيلية ؛ وجنوب سيناء ؛ والمنيا ؛ والوادي الجديد ].