خالد يوسف: سره الباتع" كان ناقصه محمد رمضان عشان ينجح زي "جعفر العمدة"

أكد المخرج خالد يوسف، أن مسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني الماضي حقق نجاحا كبيرا، متابعًا: "ما كان ينقص مسلسله "سره الباتع" لكي يحقق نفس النجاح الذي حققه مسلسل جعفر العمدة هو الفنان محمد رمضان"، موضحا أن النجاح والجماهيرية لها عوامل عديدة من بينها عوامل ليس في يد المخرج.

وأشار "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المذاق النفسي للجمهور في استقبال العمل في هذا التوقيت هو عامل من عوامل نجاح أي عمل وليس في يد المخرج، منوهًا بأن هناك عدد من الأفلام التي كانت قوية جدًا ولم تحقق نجاح.

وأوضح خالد يوسف، أنه من خلال تجربته وعمله السنوات الماضية أنه يرى فكرة الحكم على مسلسل بأنه الاعلى مشاهدة والأكثر نجح ليس حكم دقيق، مضيفًا: "جعفر العمدة كسر الدنيا وكل المسلسلات قالت أنه مكسر الدنيا".