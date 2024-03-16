عمليات التجميل أصبحت أمرا واقعا.. علي جمعة: غلط فيه حلال وحرام

وجهت إحدى السيدات، سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، تقول فيه (عمليات التجميل دلوقتي بقت أمر واقع فما الحكم؟

وقاطع الدكتور علي جمعة، السائلة في لقائه اليومي في رمضان خلال برنامج "نور الدين" على فضائية "أون"، وقال (مفيش حاجة اسمها أمر واقع، في حاجة اسمها حلال وحرام، احنا هنا في المسجد ولسنا في كلية الطب، لنرى حكم الله في المسائل.

وتابع: لو اتفق الناس جميعا على الحرام فلن نفعله، فلا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت.

وأشار إلى أن الواقع لا يجب أن يضغط علينا في أمور ديننا ويغير أحكامها، منوها أن تغيير خلق الله من أعمال الشيطان، فالتدخل في تغيير خلق الله بلا حاجة فبذلك نكون مرتكبين للحرام.