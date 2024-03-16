الروس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.. وارتفاع نسب المشاركة إلى 57%

أدلى الناخبون في أنحاء روسيا، بأصواتهم، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، اليوم السبت، والتي من المقرر أن تضفي طابعا رسميا على 6 سنوات أخرى، من حكم الرئيس فلاديمير بوتين الذي لا يواجه أي منافسين جديين، بعد سحق المعارضة السياسية على حكمه المستمر منذ نحو ربع قرن.

أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في اليوم الثاني بلغت 57.11% حتى الساعة 20:19 بتوقيت موسكو.

وتأتي الانتخابات على خلفية حملة قمع شرسة أدت إلى خنق وسائل الإعلام المستقلة والجماعات الحقوقية البارزة.

وتوفي ألد أعداء بوتين، أليكسي نافالني، في أحد سجون القطب الشمالي في فبراير، وهناك منتقدون آخرون إما في السجن أو في المنفى.

ويواجه بوتين البالغ من العمر 71 عاما، 3 منافسين رمزيين من الأحزاب الصديقة للكرملين الذين امتنعوا عن توجيه أي انتقاد له أو لغزوه الشامل لأوكرانيا.

وصور بوتين حربه في أوكرانيا، التي دخلت الآن عامها الثالث، باعتبارها معركة وجودية ضد الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى العازمة على تدمير روسيا.

وقال مسؤولون إن التصويت يسير بطريقة منظمة. ولكن على الرغم من الضوابط المشددة، تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 6 حالات تخريب في مراكز الاقتراع يومي الجمعة والسبت، بما في ذلك إلقاء قنابل حارقة وسكب العديد من الأشخاص السائل الأخضر في صناديق الاقتراع.

وكان الأخير بمثابة تكريم واضح لنافالني، الذي تعرض لهجوم في عام 2017 من قبل مهاجم قام برش مطهر أخضر على وجهه.

ألقي القبض على أستاذة جامعية تبلغ من العمر 50 عاما، يوم السبت، بعد أن حاولت دون جدوى إلقاء سائل أخضر في صندوق اقتراع في مدينة إيكاترينبرج في جبال الأورال.

وقد سُجنت لمدة 15 يومًا بتهمة 'الشغب التافه'، لكنها قد تواجه المزيد من التهم، وفقًا لموقع الأخبار المحلي Ura.ru.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية أن متقاعدًا في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا اعتقل أيضًا بعد محاولته إتلاف أوراق الاقتراع.

اقترح المشرعون الروس طرح قانون لمعاقبة مخربي الانتخابات بعقوبات تصل إلى ثماني سنوات في السجن.

وفي الوقت نفسه، ظهر مقطع فيديو نشرته مجموعة 'غولوس' الروسية لمراقبة الانتخابات على وسائل التواصل الاجتماعي، على ما يبدو، الموظفين في مركز اقتراع في مدينة كراسنودار الجنوبية وهم يقومون بحشو عدة بطاقات تصويت في صناديق الاقتراع.

وفي الفترة التي سبقت التصويت، تفاخر بوتين بالنجاحات التي حققها في ساحة المعركة في أوكرانيا، حيث حققت القوات الروسية مؤخراً مكاسب إضافية اعتماداً على تفوقها في القوة النارية.

ووصف بوتين يوم الجمعة القصف والتوغلات التي قامت بها القوات الأوكرانية عبر الحدود خلال الأسبوع الماضي بأنها محاولة من جانب أوكرانيا لتخويف الروس وإخراج التصويت عن مساره. وتعهد بأن الهجمات “لن تمر دون عقاب”.

ويقول محللون إن الكرملين يحتاج إلى مشاركة عالية في الانتخابات للإشارة إلى موافقة الروس على الحرب وإضفاء الشرعية على بوتين لولاية أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الروسية بمثابة محرك رئيسي للنمو، حيث تعمل على مدار الساعة لإنتاج الصواريخ والدبابات والذخائر وتحمي الروس من التأثير الاقتصادي للحرب، مما أدى إلى انخفاض البطالة وزيادة الأجور.

كما أثبت الاقتصاد الروسي في زمن الحرب مرونته، حيث توسع على الرغم من العقوبات الغربية القاسية.

وحثت حركة المعارضة الروسية غير الراضين عن بوتين أو الحرب على الحضور إلى صناديق الاقتراع ظهر الأحد، وهو اليوم الأخير للتصويت، كشكل من أشكال الاحتجاج.

وقد أقر نافالني هذه الاستراتيجية قبل وقت قصير من وفاته.

ويجري التصويت في مراكز الاقتراع عبر المناطق الزمنية الـ11 في روسيا، وفي المناطق التي تم ضمها بشكل غير قانوني في أوكرانيا، وعلى الإنترنت.

وقد سخر الزعماء الغربيون من التصويت ووصفوه بأنه محاكاة ساخرة للديمقراطية.

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بوتين ساخرا يوم الجمعة على 'فوزه الساحق' في الانتخابات التي كانت لا تزال جارية من الناحية الفنية.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا معارضة.. لا حرية.. لا خيار".

وبعيداً عن عدم وجود خيارات أمام الناخبين، فإن إمكانيات المراقبة المستقلة محدودة للغاية. ولم يكن هناك مراقبون دوليون مهمون. ولا يمكن إلا للمرشحين المسجلين المعتمدين من الكرملين - أو الهيئات الاستشارية المدعومة من الدولة - تعيين مراقبين في مراكز الاقتراع، مما يقلل من احتمال وجود هيئات رقابية مستقلة.