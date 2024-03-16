انتخابات الرئاسة الروسية.. تقارير أمريكية تتوقع فوز بوتين بالولاية الثامنة

ذكر تقرير امريكي يرصد الانتخابات الرئاسية الروسية التي تنعقد حاليا في جميع انحاء الدولة أنه من شبه المؤكد أن الرئيس فلاديمير بوتين، البالغ من العمر 71 عاماً، وهو أطول زعيم خدم في روسيا منذ الدكتاتور السوفييتي جوزيف ستالين، سيخرج منتصراً في الانتخابات الرئاسية الثامنة في البلاد.

وفند التقرير الامريكي الذي نشره موقع يو اس ايه توداي اجراءات السلطات الروسية ضد المعارضين مشيرا الى جريمة ساشا سكوشيلينكو والتي كانت استبدال بطاقات الأسعار في السوبر ماركت برسائل مناهضة للحرب، وموقف اخر حيث تم حبس أوليغ تاراسوف بسبب الاسم الذي أطلقه على شبكة الواي فاي الخاصة به، كما أدين أليكسي موسكاليوف بتهمة تشويه سمعة الجيش الروسي بسبب رسم رسمته ابنته البالغة من العمر 13 عامًا في المدرسة، كلها جرائم اعتبرتها السلطات الروسية معادية وموجهة من اعداء روسيا.

ويتم التصويت من الجمعة إلى الأحد، وسيتم تنصيب الفائز في حفل فخم في شهر مايو في قصر الكرملين الكبير، المقر السابق للقياصرة والإمبراطورات.

وإذا فاز بوتين، كما هو متوقع على نطاق واسع، بولاية أخرى مدتها ست سنوات - فقد شغل ضابط المخابرات السوفيتية السابق مناصب متواصلة كرئيس لروسيا أو رئيس وزراء منذ عام 1999

يقول المعارضون إن ذلك سيكون لأنه استخدم جميع جوانب الدولة لإضعاف كل تهديد. إلى سلطته، لأنه أنفق ثروة طائلة في فرض سيطرة صارمة على النظام السياسي في روسيا، ولأن الانتخابات مزورة.

وقالت ألينا بوبوفا، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في موسكو: 'هذه ليست انتخابات، إنه اختيار'.

وفشلت بوبوفا في الفوز بمقعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2021.

وترشحت على برنامج يضع حقوق المرأة ويسلط الضوء على العنف المنزلي في قلب حملتها السياسية.

وقالت السلطات إن وجهات نظرها النسوية كانت 'متطرفة' ويمكن أن تؤدي إلى 'تدمير القيم التقليدية'.

وتم تصنيفها على أنها 'عميل أجنبي'، وهو تصنيف شبه قانوني يعادل وصفها بالجاسوسة أو الخائنة.

وقارنت بوبوفا التصويت الرئاسي في روسيا بـ 'عملية ستالين الانتخابية الوهمية'، عندما كان من الواضح للكثيرين أن الناخبين الروس ليسوا هم من يقررون أي شيء، بل عدادو الأصوات في روسيا هم من يقررون كل شيء.

وأضافت: 'لقد جرم بوتين التعبير عن أي آراء بديلة'.

وحكم على سكوشيلينكو، 33 عاما، وهو فنان من سانت بطرسبرغ، بالسجن لمدة سبع سنوات لاستبدال ملصقات السوبر ماركت الصغيرة برسائل تقول: 'قصف الجيش الروسي مدرسة للفنون في ماريوبول (في جنوب شرق أوكرانيا)' أو 'جدي الأكبر لم يقصف مدرسة للفنون'. قاتلوا في الحرب العالمية الثانية لمدة أربع سنوات حتى تصبح روسيا دولة فاشية'.

وحكم على الطالب الجامعي تاراسوف (22 عاما) بالسجن لمدة 10 أيام لقيامه بوضع علامة على شبكة الواي فاي الخاصة به بشعار مؤيد لكييف 'سلافا أوكرانيا!' ('المجد لأوكرانيا')، وفقا لسجلات المحكمة.

واتصلت مدرسة موسكاليوفا جنوب موسكو بالشرطة بعد أن رسمت صورة لصواريخ تحلق فوق العلم الروسي باتجاه امرأة وطفل.

وكشف تحقيق للشرطة أن والدها انتقد الكرملين في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم سجنه لمدة عامين.

وتم إرسال ابنته إلى دار للأيتام.

وقالت سونيا سوبوبينا عن صديقتها سكوشيلينكو: 'في حين أن الحرب مستمرة والرئيس الحالي في السلطة، فمن الصعب أن نفعل أي شيء لتسريع إطلاق سراحها من السجن'.

وأضافت 'لكنني أدعمها عاطفيا وأخبرها أننا سنتجاوز كل شيء معا.'

وكجزء من حملة بوتين على المعارضة، اعتمدت السلطات في روسيا في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من القوانين التي تقيد حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن حقوق الأقليات والجماعات الدينية.

ولقد جعل بوتين من غير القانوني وصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب.

وقام بوتين بتغيير دستور روسيا في عام 2021 للسماح له بالحكم حتى عام 2036 على الأقل إذا أراد ذلك.

وفي علامة أخرى على قبضة الرئيس المحكمة، لم يسمح إلا لعدد قليل من المرشحين الذين تم اختيارهم بعناية والذين يتعاونون مع النظام بالترشح ضده في انتخابات هذا العام.

وكجزء من حملة بوتين على المعارضة، اعتمدت السلطات في روسيا في السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من القوانين التي تقيد حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن حقوق الأقليات والجماعات الدينية.

ولقد جعل بوتين من غير القانوني وصف الغزو الروسي لأوكرانيا بأنه حرب.

وقام بوتين بتغيير دستور روسيا في عام 2021 للسماح له بالحكم حتى عام 2036 على الأقل إذا أراد ذلك.

وفي علامة أخرى على قبضة الرئيس المحكمة، لم يسمح إلا لعدد قليل من المرشحين الذين تم اختيارهم بعناية والذين يتعاونون مع النظام بالترشح ضده في انتخابات هذا العام.