بأسعار مخفضة.. منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بكلية زراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تقوم بدورها الوطني من خلال تقديم عدة سلع من الخضروات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء ودعم المجتمع بالسلع الغذائية.



وأكد الحريري فى تصريحات لصدى البلد، أنه تم حصاد خيرات مزرعة بالإضافة إلي حصد الطماطم، موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية بدون رش مبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.



وأشار الي أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها بان مزارع الخضراوات داخل الكلية تقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية توفر منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.



وتابع أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء بالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا لغير العاملين الدخول.



وفي إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل العاملين بها قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مخفضة

العاملين بالجامعة.



وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن وإعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على أن تكون المنافذ بحرم 1 أمام كلية الحقوق وحرم 2 أمام كليه الألسن من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

وتستمر الجامعة في العطاء بما يخدم مصالح السادة العاملين وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.