عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بكلية زراعة عين شمس

خضروات
خضروات

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تقوم بدورها الوطني من خلال تقديم عدة سلع من الخضروات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء ودعم المجتمع بالسلع الغذائية.
 

وأكد الحريري فى تصريحات لصدى البلد، أنه تم حصاد خيرات مزرعة  بالإضافة إلي حصد الطماطم، موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية بدون رش مبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.  
 

وأشار الي  أنه تم حصد محصول الموالح بمزرعة النوبارية منوها بان مزارع الخضراوات داخل الكلية تقوم بإنتاج العديد من الخظروات الطازجة بأقل الأسعار لمواجهة الغلاء والكلية توفر منفذين للبيع داخل وخارج الكلية من لحوم بلدي وخضروات بكميات كبيرة.
 

وتابع  أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية لمحاربة الغلاء بالإضافة إلي منفذ بيع داخل الحرم الجامعي ويمكن أيضا لغير العاملين الدخول.
 

وفي إطار سعي جامعة عين شمس لتفعيل الدور المجتمعي والتخفيف عن كاهل  العاملين بها قرر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة إقامة منفذين لبيع منتجات كلية الزراعة من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك ودواجن بأسعار مخفضة 
العاملين بالجامعة.
 

وكان الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة قد كلف لجنة التسعير والمنافذ بتدبير أماكن وإعدادها لتكون منافذ بيع دائمة بأسعار مخفضة على أن تكون المنافذ بحرم 1 أمام كلية الحقوق وحرم 2 أمام كليه الألسن من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية تحت إشراف كلية الزراعة ومتابعة لجنة أمن وسلامة الغذاء بقطاع المدن الجامعية.

وتستمر الجامعة في العطاء بما يخدم مصالح السادة العاملين وبهدف توفير خدمة مميزة للمجتمع الجامعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالته حرجة| اتحاد الكرة يكشف حقيقة تدخل محمد صلاح لنقل أحمد رفعت للعلاج بإنجلترا

ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بسبب اللاعب أحمد رفعت| تفاصيل

4 عمارات في ساعتين| شاهد عيان يكشف سببًا مثيرا لـ حريق استوديو الأهرام

بعد وفاة حبيبة الشماع| ماذا قال سائق أوبر المتهم: "رشيت معطر.. وقفلت الزجاج"

صراع مع المرض اللعين .. الموت يفجع نجم مسرح مصر

مفاجأة.. مالك فيلا مجاورة لـ حريق استوديو الأهرام: كانوا بيصوروا وقلبت بجد | فيديو

راتب خيالي يزيد سنويًا | 3 أسباب لتجديد عقد طاهر محمد طاهر 3 مواسم في الأهلي

سقوط كونتينر من فوق تريلا على طريق شبرا بنها الحر دون إصابات

ترشيحاتنا

زراعة عين شمس : منافذ لبيع اللحوم والسلع الأساسية بالكلية بأسعار مخفضة

حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح بالدوري السعودي

شيخ العرافين يصدم شيرين رضا: «خبطتي راجل بعربيتك في أمريكا وجيتي على مصر»

بمشاركة مصطفى محمد | نانت يخسر بثلاثية على يد ستراسبورج بالدوري الفرنسي

شيرين رضا: «أحلام شكلها فاضية معندهاش حاجة تعملها».. فيديو

لو طلع دم يبقى حرام .. علي جمعة يكشف حكم الدين في التاتو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل "فراولة"

خبيرة أبراج تتوقع الكارثة | ماذا حدث بـ حريق أستوديو الأهرام

بـ فستان مجسم | شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

منع نجوى فؤاد من الحركة وهذه أمنياتها بعد التاريخ الفني الطويل.. فيديو

سالى عبد السلام تروى أسباب عدم قبولها بالتلفزيون.. فيديو

وزارة التعليم توضح حقيقة صدور قرار بتخفيف مناهج الترم الثاني

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ