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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: لا يستطيع أحد نقد الإمام البخاري ولكن نُحكّم العقل والقرآن|فيديو

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن والده كان أزهريًا متنورًا شأنه شأن الأزهر الحقيقي.

 وأضاف إبراهيم عيسى خلال حواره مع برنامج “ع المسرح” المذاع عبر قناة “سي بي سي” تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب أن آراءه كانت متشابهة بشكل كبير مع آراء والده حول العديد من القضايا الهامة.

نقد البخارى

وأكد إبراهيم عيسى أنه لم ينتقد الإمام البخارى، معقبًا: "لا يستطيع أحد أن ينتقد الإمام البخاري ولكن نستطيع إحكام العقل والمنطق والقرآن فيما روي في البخاري".

 وأضاف إبراهيم عيسى قائلاً: "اتعلمت من والدي إحكام العقل والمنطق ووالدي كان من محبي الشيخ محمد متولي الشعراوي".

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى الإعلامية منى عبد الوهاب الإمام البخاري البخاري الشيخ محمد متولي الشيخ محمد متولي الشعراوي

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