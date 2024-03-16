روسيا : النظام الفاسد في كييف يكثف أنشطته الإرهابية لإفشال الانتخابات الرئاسية

اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم السبت بتكثيف 'الأنشطة الإرهابية' خلال الانتخابات الرئاسية الروسية من أجل جذب المزيد من المساعدات والأسلحة من الغرب.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: 'من الواضح أن النظام الفاسد في كييف كثف أنشطته الإرهابية فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا من أجل إظهار نشاطه لمتعامليه الغربيين واستجداء المزيد من المساعدات المالية والأسلحة الفتاكة'. وفقا لـ بيان الوزارة.

وأضافت إنه في إحدى هذه الحوادث، أسقطت طائرة بدون طيار أوكرانية قذيفة على مركز اقتراع في الجزء الذي تسيطر عليه روسيا في منطقة زابوريزهيا الأوكرانية.

ولم يرد ذكر لسقوط ضحايا في الحادث الذي لم تتمكن رويترز من التحقق من صحته بشكل مستقل.