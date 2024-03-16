باهر دويدار: الشركة المتحدة قدمت مجهودا كبيرا لإخراج أعمال متنوعة.. فيديو

تحدث المؤلف باهر دويدار، عن مسلسلي "صيد العقارب" و"مسار إجبارى".

قال المؤلف باهر دويدار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "صيد العقارب مسلسل ذكي لأنه مسلسل لئيم جدا".

أضاف: "من المفترض أن هذا العام كان عندي مسلسل واحد مكون من 15 حلقة وليس مسلسلين"، موضحا: "جاءنى مكالمتان بين الأولى والثانية 25 دقيقة لعمل المسلسلين، وعرضت العملين وتم التوافق عليهما".

أشار: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى مسئولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قدموا مجهودا كبيرا يشكران عليه، وكان لديهم الوعى مبكرا بأن تكون الأعمال مختلفة".