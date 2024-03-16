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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي مُهدّد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز |تفاصيل

ممدوح عيد وعدلي القيعي
ممدوح عيد وعدلي القيعي

قال كريم غراب، محامي ممدوح عيد رئيس نادي بيراميد إن أولى جلسات محاكمة القيعي 19 مارس وهى دعوى سب وقذف من المهندس ممدوح عيد ضد عدلي القيعي المذيع بقناة النادي الأهلي لما بدر منه من أقوال تدخل تحت بند السب والقذف والتشهير ضد شخصه".

وبات عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي، مهددا بالحبس بسبب هجومه على المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، حيث حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 19 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة القيعي، في سب وقذف ممدوح عيد.

وتابع: "وارد أن يتواصل عدلي القيعي مع موكلي ولا نعلم أي جديد كل ما نعلمه أننا سنحضر الجلسة ولم نحصل على أى قرار بالتنازل أو غيره ومستمرون في القضية".

وأردف: "طلبنا تعويضاً مالياً بسبب الضرر الذي وقع على موكلي وهو ما يتبعه الحبس".

وأتم: "نثق في القضاء وأحكامه وتولينا أكثر من قضية من بينها قضايا لراشفورد لاعب مانشستر يونايتد".

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024، ضد  عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والإعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، مطالبًا بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، وذلك بسبب هجوم القيعي عليه ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

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