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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المشتبه به في حادث إطلاق النار ببنسلفانيا أنهى حياة زوجة أبيه وشقيقته

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

قال رئيس الشرطة في بنسلفانيا نيلسون ويتني، كان الرجل المشتبه به في قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في حادثتي إطلاق نار في فولز تاونشيب بولاية بنسلفانيا، صباح السبت، مسلحًا ببندقية هجومية من طراز AR-15" 

وقالت السلطات الامريكية إنها 'ستحقق في كل جانب من جوانب كيفية حصوله على هذه الأسلحة'، لكنها لم تقدم المزيد من المعلومات.

واضافت الشرطة في وقت سابق الخميس، إن المشتبه به في حادث إطلاق النار، أندريه جوردون، كان يحمل 'بندقية هجومية' وربما يمتلك أسلحة أخرى.

وقال مسؤولو إنفاذ القانون في نيوجيرسي إن الأشخاص الموجودين داخل مسكن في ترينتون، حيث تحصن المشتبه به في جريمة قتل بنسلفانيا أندريه جوردون، آمنون.

وذكرت محققة شرطة ترينتون الملازمة ليزيت ريوس: 'يُعتقد أن المشتبه به موجود في منزل في شارع فيليبس في ترينتون'. 'تم إجلاء السكان بنجاح دون وقوع إصابات. في هذا الوقت، تكون موارد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أهبة الاستعداد بينما تتواجد أيضًا ATF وNJSP وفريق الاستجابة السريعة في مقاطعة ميرسر وفرقة العمل المعنية بجرائم القتل في مقاطعة ميرسر في مكان الحادث مع قسم شرطة ترينتون.'

وقالت جينيفر شورن، المدعي العام لمقاطعة باكس، إن المشتبه به أندريه جوردون أطلق النار على زوجة أبيه وشقيقته وقتلهما في ليفيتاون بولاية بنسلفانيا في بلدة فولز صباح يوم السبت.

وذكر شورن خلال اجتماع 'في وقت سابق من الصباح، اقتحم أندريه جوردون مسكنا في نيو بوينت لين في ليفيتاون... حيث أطلق النار وقتل زوجة أبيه البالغة من العمر 52 عاما وشقيقته البالغة 13 عاما، اللتين كانتا تعيشان في المسكن'. مؤتمر صحفي.

وحدد مكتب المدعي العام زوجة الأب باسم كارين جوردون، والفتاة البالغة من العمر 13 عامًا باسم كيرا جوردون.

واضاف شورن إنه كان هناك ثلاثة أشخاص آخرين في المنزل وقت إطلاق النار، واختبأوا بينما كان جوردون يتجول في المنزل بحثًا عنهم.

وقال المدعي العام للمنطقة إن الأشخاص الثلاثة، أحدهم قاصر، تمكنوا من تجنب إطلاق النار عليهم أثناء اختبائهم.

نيلسون ويتني السلطات الأمريكية نيوجيرسي

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