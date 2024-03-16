أجر قراءة القرآن في شهر رمضان وفائدته على المسلم.. فيديو

قال الشيخ أحمد عبد الجواد، واعظ بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان هو شهر القرآن، قال الله تعالى فيه (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ).

وأضاف أحمد عبد الجواد، في فيديو لصدى البلد، أن شهر رمضان ارتبط بالقرآن الكريم، حيث أنزل الله القرآن في رمضان، فارتفع شأنه وزاد قدره وأصبح الشهر المعظم عند الله وعند المسلمين.

وأشار إلى أنه ينبغي أن نحافظ على قراءة القرآن في شهر رمضان وأن نزداد من تلاوته ومن التدبر في آياته خلال الشهر الكريم.

واستشهد بقول رسول الله عن قراءة القرآن (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول "ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف".

وأكد أن الأجر الذي يناله الصائم من قراءة القرآن هو أجر عظيم وكبير، لذلك يقول النبي الكريم "الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان".