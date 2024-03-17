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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محارب الحلقة 6 … محمود عمرو ياسين يتعاون مع أحمد زاهر

صدى البلد

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “محارب”، الذي يعرض حصريا علي مجموعة قنوات cbc، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل محارب ، عدد من الاحداث ومنها تهديد المحامي وصفي “تامر عبد المنعم ” لزوجة رجل الاعمال “ نيرمين الفقي ” حتي لا تمانع توليه الشئون القانونية للشركة . 

فيما تعاون شقيق محارب “ محمود عمرو ياسين ” مع المحامي احمد زاهر ، ومنحه اموال حتي يقنع شقيقته وشقيقه بالتنازل عن القضية. 

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد  في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته .

محارب  يواجه  داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

محارب الحلقة 5 .. أحمد زاهر يكتشف سرا خطيرا عن حسن الرداد

محارب الحلقة 4 .. هروب حسن الرداد من المستشفى

أبطال مسلسل محارب : 

 

مسلسل محارب يضم عدد من الفنانين علي رأسهم حسن الرداد ، بالإضافة الي كل من أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

 

 

مخرج ومؤلف مسلسل محارب : 

 

تتؤلي مهمة إخراج مسلسل “ محارب ” المخرجة شيرين عادل هي مخرجة مصرية، تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب".

مسلسل “ محارب ” من تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال .

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