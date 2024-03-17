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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2005 يهزم فاركو بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد للشباب

صدى البلد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على نظيره فاركو، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد للشباب.

وانتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة.

وسجل ركلات الترجيح للزمالك كل من: علي نوفل، وأنس وائل، ويوسف أحمد حسن.

ومن المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره القناة، في نهائي البطولة، يوم 20 أبريل المقبل، على أن يتم تحديد ملعب المباراة في الفترة المقبلة.

وتقام بطولة كأس الاتحاد للشباب، في ظل توقف مسابقة الجمهورية، نظراً لمشاركة منتخب مصر مواليد 2005 في دورة ودية بالجزائر .

ويقود فريق "زمالك 2005" كل من: محمد عبدالله مديراً فنياً، ومحروس السيد مدرباً مساعداً، ومحمد عبدالجواد مدرباً لحراس المرمى، وخالد عمران إدارياً، وياسين السيد أخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد سيد مسئولاً للمهمات.

زمالك كأس الاتحاد كاس الاتحاد للشباب ركلات الترجيح

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