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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد أشرف روقا

صدى البلد

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الأبيض خلال مران أمس السبت.

وأكد رئيس الجهاز الطبي للزمالك، أن "روقا" تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال المران.

وأضاف أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد البرنامج التأهيلي والعلاجي الخاص به لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.

روقا محمد أسامة طبيب الزمالك تدريبات الزمالك

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