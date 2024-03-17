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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد دفن حبيبة الشماع.. هل تنتهي قصة المتهم بقتـ.لها؟

حبيبه الشماع
حبيبه الشماع

تلقت أسرة حبيبة الشماع المعروفة بـ فتاة أوبر أو فتاة الشروق، العزاء فيها بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، حيث حضر المئات من الاصدقاء والأهل والمعارف لتقديم واجب العزاء، وكان من ضمن الحضور الفنان محمد فؤاد الذي ظهرت عليه مظاهر الحزن وقد انهار والدها ووالدتها خلال تلقي واجب العزاء.

وتوفيت حبيبة الشماع نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق اوبر.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفي في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية علي المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

وكانت تسلمت النيابة العامة تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته لمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق.

وكانت أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

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