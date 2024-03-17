بنكا مصر والأهلي يقدمان أعلى سعر لشراء الريال السعودي

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-3-2024، التراجع مقابل الجنيه في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

وقدم بنك مصر أعلى سعر لصرف الريال السعودي مسجلا 12.74 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي اليوم



سعر الريال السعودي في البنك الاهلي الكويتي سجل 12.70 جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي كريدي أجريكول وصل إلى 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مصرف أبو ظبي وصل إلى 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المتحد وصل إلى 12.73 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه الان



سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي وصل إلى 12.72 جنيه للشراء و12.75جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات وصل إلى 12.72 جنيه للشراء و12.75جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي وصل إلى 12.72 جنيه للشراء و12.75جنيه للبيع



سعر الريال السعودي المصرف العربي الدولي وصل إلى 12.72 جنيه للشراء و12.75جنيه للبيع

أسعار صرف الدولار اليوم



سعر الريال السعودي في بنك الاسكندرية 12.71 جنيه للشراء و12.76جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي 12.71 جنيه للشراء و12.76جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.69 جنيه للشراء و12.78جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك 12.69 جنيه للشراء و12.78جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 12.74 جنيه للشراء و 12.77 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي 12.80 جنيه للشراء و12.90 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 12.67جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.67جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل 12.43 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 12.69 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12.60 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في في بنك التنمية الصناعية 12.64جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي 12.42 جنيه للشراء و12.79جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد 12.31 جنيه للشراء و12.76جنيه للبيع.