سعر عادل للغسيل الكلوي.. أمانة المنتزة ثان بمستقيل وطن تناقش مشاكل المواطنين

عقدت أمانة المنتزه ثان بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد حسين ذوق، اجتماعا تنظيما مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد بأمانة الشئون البرلمانية المركزية والنائب سامح السايح عضو مجلس النواب الأمين المساعد بالمحافظة والنائب عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب وأمين العمال والفلاحين والنائب أبوالعباس فرحات عضو مجلس النواب، ومحب شفيق ممثلاً للنائب نشأت متري، وذلك في حضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء الوحدات الحزبية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد بسيوني الأمين المساعد للقسم إن الاجتماع تناول مشاكل أسعار غسيل الكلى بالمراكز التابعة للجمعيات الخيرية، وضرورة تحديد سعر عادل للغسيل الكلوى من جانب وزارة الصحة و المالية، وعرض مشاكل ذوى الأحتياجات الخاصة ومناقشة تعيين نسبة ٥% لذوي الهمم وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادرون باختلاف.

وأضاف بسيوني ان الاجتماع ناقش أيضا أزمة الحالة المرورية بنطاق القسم خاصة بعد إيقاف قطار أبوقير، بالأضافة عدم توافر وسائل المواصلات داخل نطاق الحى، هذا بالإضافة إلى وعرض الخطة الاستثمارية الخاصة بالحي ومناقشة عدد من مشكلات المواطنين وتم التشديد على ضرورة تعزيز التواصل معهم خلال الفترة في إطار الدور المجتمعي للحزب.