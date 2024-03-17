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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نادي قضاة الإسكندرية يختتم دورته الرمضانية السنوية لكرة القدم

نادي القضاة
نادي القضاة

حصل فريق منتخب القضاة بقيادة المستشار ايمن مهابة على المركز الاول بدورة نادي قضاة الاسكندرية، بعد ما حقق الفريق الفوز في المباراة النهائية على فريق الفهود بهدف نظيف.

وذكر نادي القضاة في بيان ان الدورة الرمضانية التي ينظمها نادي القضاة بالإسكندرية سنويا اختتمت فعالياتها اليوم، حيث أقيمت على مدار يومين.

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ضم منتخب القضاة، المستشارين أيمن مهابة وكريم علام ومحمد ابو طالب واحمد عادل ومحمد حمزة وعمر مرعي ومحمود عطية .

وقام المستشار سعد السعدني رئيس النادي بتوزيع الجوائز علي الفائزين، وحصل المستشار المعتز هريدى على لقب هداف الدورة وحصل المستشار محمد حمزة على لقب "افضل لاعب في الدورة" وفاز المستشار كريم علام بلقب افضل حارس.

وعلى هامش ختام الدورة، أقيمت مباراة استعراضية بين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وانتهت بالتعادل الإيجابي باربعة اهداف لكل فريق.

وعقب اللقاء، حرص المستشار سعد السعدني رئيس النادي، على تكريم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتم منحهم شهادات تقدير.

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