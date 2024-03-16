وزير الشباب والرياضة يصل الإسكندرية للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت

وصل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الإسكندرية؛ للاطمئنان علي حالة اللاعب أحمد رفعت نجم فريق مودرن فيوتشر؛ وكان في استقباله الأستاذ محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري، وأسرة اللاعب.



قال صبحي: "نتابع بشكل مكثف علي مدار الساعة تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت اولًا بأول مع كافة الجهات المعنية، مع خالص الدعوات القلبية في هذا الشهر الكريم أن ينعم عليه بالشفاء وأن يعود سلامًا إلي أسرته وإلي الملاعب في القريب العاجل".



وأضاف الوزير: "الجهود مستمرة علي مدار الساعة مع وزارة الصحة والتعليم العالي وجامعة الإسكندرية؛ للإطمئنان على احمد رفعت، والتأكيد على توفير أي مساعدات أو تسهيلات يحتاجها اللاعب".