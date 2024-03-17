جيش الاحتلال يضرب مواقع لحزب الله في منطقة الخيام

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف الليلة الماضية أهداف لحزب الله اللبناني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



وأردف الجيش الصهيوني بأن الأهداف التي ضربها لحزب الله هي مبنى عسكري في منطقة الخيام ونقطة مراقبة له في كفر كلا.



ومنذ بداية الحرب في غزة، بعد هجوم حماس على الاحتلال إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بات الهاجس المسيطر هو اتساع دائرة الصراع والدخول في موجات أكثر دموية.

وفي غداة اليوم الذي شنت فيه حماس هجومها، وعلى سبيل التضامن مع الحركة الفلسطينية، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ موجهة وقذائف باتجاه إسرائيل، مما دفع الأخيرة إلى الرد بالمدفعية وبالطائرات المسيرة.

