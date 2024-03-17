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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يضرب مواقع لحزب الله في منطقة الخيام

غارات متبادلة بين
غارات متبادلة بين الاحتلال وحزب الله يوميا

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف الليلة الماضية أهداف لحزب الله اللبناني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


وأردف الجيش الصهيوني بأن الأهداف التي ضربها لحزب الله هي مبنى عسكري في منطقة الخيام ونقطة مراقبة له في كفر كلا.
 

ومنذ بداية الحرب في غزة، بعد هجوم حماس على الاحتلال إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بات الهاجس المسيطر هو اتساع دائرة الصراع والدخول في موجات أكثر دموية.

وفي غداة اليوم الذي شنت فيه حماس هجومها، وعلى سبيل التضامن مع الحركة الفلسطينية، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ موجهة وقذائف باتجاه إسرائيل، مما دفع الأخيرة إلى الرد بالمدفعية وبالطائرات المسيرة.
 

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