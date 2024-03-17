مدحت وهبة يكشف أهمية مشاركة مصر بالدورة 67 لمكافحة المخدرات بفيينا

أكد الكاتب الصحفي مدحت وهبة، أحد أعضاء الوفد الإعلامي المصري بفيينا، أن توجيهات القيادة السياسية صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، واضحة، وهي العمل على إستخدام الأساليب العلمية الحديثة في العلاج.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلاميات “رشا مجدي و عبيدة”، أنه تم العمل على إطلاق الحملات الإعلامية على رأسها حملة محمد صلاح، والتي حصلت على إشادات دولية، مؤكدا أنه سيتم عرض التجربة المصرية، في اجتماعات الدورة الـ 67 والتي ستنعقد في فيينا.

وتابع أحد أعضاء الوفد الإعلامي المصري بفيينا، أنه تم العمل على إطلاق أكبر برنامج وقائي في المدارس والجامعات لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمات، مؤكدا أنه كان هناك زيارة لوفود عدد من الدول لصندوق مكافحة الإدمان للإضطلاع على التجربة المصرية في مكافحة الإدمان، خاصة أن هناك حملات لطرق الأبواب في المحافظات المصرية لتوعيتهم.

وأشار مدحت وهبة إلى أنه خلال عام 2014 كان هناك 12 مركز علاجي، أما الان 28 مركز علاجي، إضافة إلى أنه نحن في صدد إفتتاح 6 مراكز علاجية جديدة على مستوى المحافظات، بمساعدة المتعافين.