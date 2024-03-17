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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة الخدمة الطبية.. رئيس قطاع الطب العلاجي يتفقد مستشفى القناطر الخيرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، يرافقه الدكتور حموة الجزار، وكيل وزاره الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية لمتابعة الخدمة الطبية بمستشفى القناطر الخيرية، والوقوف على آخر الاستعدادات للتشغيل الكامل للمستشفى.

وقام رئيس قطاع الطب العلاجى بالمرور على قسم العناية المركزة للأطفال والاطمئنان على سير العمل والوقوف على آخر الاستعدادات من أجل التشغيل الكامل لمجمع الرعايات المركزة الذي تم فرشه وتجهيزه مؤخرا ليسع 30 سريرا. 

كما عقد اجتماعا لمناقشة التشغيل الكامل للمستشفى من رعايات مركزة سواء للأطفال أو الكبار، مؤكدا ضرورة متابعة الانضباط الإداري من قبل مدير المستشفى، بما يتلاءم مع صالح العمل وصالح المرضى.

جدير بالذكر أن مستشفى القناطر الخيرية تبلغ تكلفتها 485 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتي مناظير، و30 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 24 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 جهاز للغسيل الكلوي، ويبلغ عدد الأسرة 220 سريرا.

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