ناقد فني: سيد درويش كان مجددا للموسيقي وقام بالغناء لجميع طبقات المجتمع

أكد الناقد الفني، أحمد سعد الدين، أن سيد درويش توفي عام 1923، وكان مجددا للموسيقي وهو فنان الشعب، والوحيد الذي قام بالغناء لجميع الطبقات في المجتمع وعمل الوطني والشعبي.

وقال أحمد سعد الدين، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “نهاد سمير، و عبيدة”، أن سيد درويش قدم لحن النشيد الوطني خلال استقبال سعد زغلول.

وتابع أن الفنان أحمد مظهر كان مرشحا في البداية أن يؤدي دور العمدة في فيلم “الزوجة الثانية”، ولكن في النهاية أدى الدور الفنان الكبير صلاح منصور، وأبدع فيه، حتى أن هذا الفيلم أصبح علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية.