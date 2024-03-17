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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ إزالة تعد على حرم النيل وأملاك الري في أبوتيج

ازالة التعديات بأسيوط
ازالة التعديات بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والمجاري المائية دون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتاً إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة والوقوف والتصدي لأي تعدي بكل حسم بكافة الطرق الممكنة طبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية ،مشيراً إلى تنفيذ إزالة لتعدي على نهر النيل وأملاك الري خلال حملة لإزالة التعديات بالتنسيق بين الري والوحدة المحلية بمركز أبوتيج والجهات المعنية .

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وأوضح محافظ أسيوط انه تم تنفيذ حالة تعد علي نهر النيل فى مهدها حيث قام المتعدي بردم جزء خلف محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة أبوتيج باستخدام الأتربة الناتجة من من حفر عدد من العمارات في منطقة محلج أبوتيج سابقاً حيث تم التنسيق بين الادارة العامة لحماية النيل ومديرية الري بأسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر والوحدة المحلية بأبوتيج بقيادة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز لإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدي وتنفيذ الحملة لإزالة الردم والتعدي ورد الشئ لأصله مؤكداً على استمرار تنفيذ الإزالات لكافة التعديات والمخالفات التي يتم رصدها أولاً بأول في مهدها لفرض هيبة الدولة على أراضيها والأراضي الزراعية والمجاري المائية ونهر النيل للحفاظ على حق الشعب على أن يتم المتابعة الدورية لهذه الإزالات حتى لا يتم إعادة التعدي مرة أخرى وفقاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

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