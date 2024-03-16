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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الزراعة الجديد ويطالبه بالنهوض بالقطاع

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الزراعة الجديد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمود صبحى عقب توليه مهام منصبه الجديد وكيلًا لوزارة الزراعة بأسيوط ،مقدماً له التهنئة ومتمنيًا التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل واستكمال مسيرة التطوير في داخل قطاع الزراعة والحفاظ على الارض الزراعية من التعديات.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة السابق .


كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدر قراراً بتعيين المهندس محمود صبحى مديرا لمديرية الزراعية بأسيوط وذلك لمدة عام أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة أيهما أقرب.
وطالب محافظ أسيوط ،وكيل وزارة الزراعة الجديد بإستكمال جهود التطوير والنهوض بقطاع الزراعة بالمحافظة وخاصة المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واسترداد حق الشعب حفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها ،لتوفير الامن الغذائى وللتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة .

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كما وجه المحافظ ، وكيل وزارة الزراعة الجديد بتكثيف جهود متابعة مشروعات قطاع الزراعة وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ،وبذل أقصى الجهد لدعم المزارعين بقرى ومراكز المحافظة وتكثيف أعمال التوعية والندوات الإرشادية فضلًا عن التوعية بأهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وفرم المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى أو علف للحيوانات.


كما أعلن محافظ أسيوط دعمه الكامل لتطوير منظومة الري للحفاظ على التربة والمياه وأهمية التسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية وتطوير أنظمة الري الحديث وتأهيل المساقي والمشروع القومي لتبيطن الترع والذي يجري تنفيذه بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذي يساهم بدرجة كبيرة في توفير المياه والحفاظ عليها ووصولها إلى نهايات الترع لافتًا إلى دور مديرية الزراعة في تكثيف الندوات الارشادية والمعارض وحملات التوعية للمزارعين بأهمية التسميد الحيوى للمحاصيل الزراعية ودوره في توفير الأسمدة بالإضافة إلى حملات التوعية بخطورة الحرق المكشوف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمال تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة في قطاع الزراعة وفقًا لرؤية مصر 2030.


ومن جانبه أعرب المهندس محمود صبحى عن إمتنانه وشكره وتقديره لمحافظ أسيوط لتهنئته بمنصبه الجديد وبدء العمل داخل الجهاز التنفيذي للمحافظة ، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده للإرتقاء بمنظومة العمل بقطاع الزراعة وتحسين مستوى الأداء والمشاركة بقوة في كافة الفعاليات التي تشهدها المحافظة والاهتمام بطلبات المزارعين وتقديم كافة الدعم وتحسين الخدمات المقدمة لهم .

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