سفير مصر لدى روسيا يُقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى بيلاروس

قدّم السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسي، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا «غير مقيم» لدى جمهورية بيلاروس، إلى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، خلال مراسم رسمية أُقيمت بقصر الجمهورية بالعاصمة مينسك.

وخلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصري تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، معربًا عن تطلع جمهورية مصر العربية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

ومن جانبه، طلب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالدور القيادي لمصر في المنطقتين العربية والإفريقية، وجهودها لإحلال السلام والاستقرار فيهما.

وخلال زيارته إلى بيلاروس لتقديم أوراق اعتماده، أجرى السفير حمدي شعبان سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين البيلاروس، تم خلالها بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والصناعية وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تبادل الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.