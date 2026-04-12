الجمبري نزل 40 جنيه.. انخفاض أسعار الأسماك اليوم الأحد 12 - 4-2026

رانيا أيمن

شهدت أسواق الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد 12 إبريل 2026، حالة من التفاوت الملحوظ، حيث سجلت أنواع رئيسية مثل الجمبري والكابوريا والفيليه تراجعات حادة، في حين واصلت بعض الأصناف الأخرى مثل الماكريل والمرجان الارتفاع، وذلك وفقاً لأحدث بيانات حركة الأسعار المحلية.

وتصدرت أصناف الجمبري قائمة التراجعات اليوم، حيث انخفض سعر الجمبري (الوسط) بمقدار 41.14 جنيه بنسبة تراجع 10.7% ليصل الكيلو إلى متوسط 343.33 جنيه. 

وسجل الجمبري (الصغير) انخفاضاً قوياً بنسبة 48.94% ليصل إلى 133.33 جنيه، بينما تراجع الجمبري الجامبو بنسبة 3.28% ليبلغ 566.67 جنيه. 

كما شهدت الكابوريا الانخفاض الأكبر بنسبة 62.42% لتستقر عند 70 جنيهاً للكيلو، وتراجع السبيط بنسبة 12.94% ليسجل 400 جنيه.

حركة أسعار السمك البلطي والبياض

وفيما يخص الأسماك الأكثر تداولاً، انخفض سعر الفيليه البلطي بنسبة 36.48% ليصل إلى 130 جنيهاً، كما تراجع البلطي الأسواني بنسبة 20.14% ليسجل 81.67 جنيه للكيلو. 

وسجل قشر البياض انخفاضاً بنسبة 30.44% ليصل إلى 123.33 جنيه، في حين تراجع البياض (الممتاز) بنسبة طفيفة بلغت 1.24% ليبلغ 116.67 جنيه. 

كما انخفض السعر العام لـ السمك بنسبة 6.72% ليصل المتوسط إلى 142.14 جنيه للكيلو.

أيضاً شهد قطاع الأسماك الفاخرة تراجعات في بعض الأصناف وارتفاعات في أخرى؛ حيث انخفض سعر الوقار بنسبة 27.89% ليصل إلى 200 جنيه، وتراجع البربوني (الممتاز) بنسبة 52.81% ليصل إلى 113.33 جنيه. 

وفي المقابل، ارتفع سعر سمك موسى بنسبة 11.44% ليسجل 350 جنيهاً، وزاد القاروص بنسبة 12.1% ليصل إلى 320 جنيهاً، كما قفزت أسعار الثعابين بنسبة 9.18% لتصل إلى 516.67 جنيه للكيلو.

أما بالنسبة للأسماك المجمدة والشعبية، فقد سجل الماكريل المجمد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 48.11% ليصل إلى 173.33 جنيه، بينما انخفض السردين المجمد بنسبة 2.07% ليسجل 80 جنيهاً.

على جانب الارتفاعات، سجل المرجان (الوسط) زيادة بنسبة 52.5% ليصل إلى 203.33 جنيه، وارتفع المرجان (الممتاز) بنسبة 38.5% ليسجل 240 جنيهاً. 

كما ارتفعت أسعار المكرونة الخليجي بنسبة 7.9% لتصل إلى 130 جنيهاً، في حين خالفت المكرونة السويسي الاتجاه لتنخفض بنسبة 3.54% وتصل إلى 123.33 جنيه. وسجلت أسعار القرش ارتفاعاً بنسبة 41.95% لتصل إلى 136.88 جنيه، وزاد سعر سمك الحدادي بنسبة 16.93% ليبلغ 90.62 جنيه للكيلو.

