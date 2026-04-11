تفاوت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يسيطر على الأسواق المحلية



تشهد الأسواق المصرية حالة من التباين في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الطلب على الأسماك الطازجة والمجمدة، إلى جانب تنوع المعروض في الأسواق ما بين الأصناف الشعبية والمستوردة.

وأظهرت بيانات السوق استمرار اختلاف الأسعار بين الأنواع المختلفة، بحسب جودة الصيد وحجم العرض والطلب وتكاليف النقل والتداول، وهو ما انعكس على استقرار بعض الأصناف وتحرك أخرى بشكل محدود.

وفيما يلي آخر أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المتداولة في الأسواق:



أسعار الجمبرى:

جمبري وسط: 419.88 جنيهًا

جمبري صغير: 294.48 جنيهًا



أسعار الأسماك الطازجة:

موسى: 339.10 جنيهًا

وقار: 267.62 جنيهًا

قاروص: 255.17 جنيهًا

شعور: 220.00 جنيهًا

سمك بلطي (متوسط): 154.43 جنيهًا

دنيس: 285.00 جنيهًا

بوري: 210.00 جنيهًا

فيليه بلطي: 180.00 جنيهًا

سردين طازج: 160.00 جنيهًا

لوت: 310.00 جنيهًا

مرجان: 245.00 جنيهًا



أسعار الأسماك المجمدة:

ماكريل: 137.78 جنيهًا

سردين: 118.92 جنيهًا

موزة: 109.63 جنيهًا

هек مجمد: 165.00 جنيهًا

فيليه مستورد: 195.00 جنيهًا

تونة مجمدة: 240.00 جنيهًا

ويعكس هذا التباين في الأسعار اختلاف مستويات العرض والطلب بين الأصناف، إضافة إلى تفاوت مصادر التوريد سواء من المصايد المحلية أو الاستيراد، فضلًا عن تأثير العوامل الموسمية التي تدفع نحو زيادة الاستهلاك خلال فترات معينة من العام.

كما يواصل التجار والموزعون متابعة حركة السوق بشكل يومي لضبط الأسعار وفقًا لتغيرات الإمدادات وتكاليف النقل، في ظل توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة مع اقتراب فصل الصيف.

وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق لضبط جودة المعروض والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، مع التركيز على محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية، حفاظًا على صحة المستهلكين ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.