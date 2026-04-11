قبل شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية
وفاة إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق
الرئيس السيسي: الأخوة والمحبة بين أبناء مصر حصن منيع للحفاظ على الوطن
الرئيس السيسي: النسيج الوطني الواحد دعامة بناء مستقبل يحقق أمال المصريين
الرئيس السيسي يهنئ البابا تواضروس الثاني وأقباط مصر بالخارج بـ عيد القيامة
من غير حكام ولا حظ.. الغندور يتغنى بفوز الزمالك على شباب بلوزداد
خلال مفاوضات إسلام أباد.. الوفد الإيراني يصطحب حقائب طلاب مدرسة ميناب الذين استشهدوا بالقصف الأمريكي
رغم الهدنة..البنك الدولي : الحرب في الشرق الأوسط تهدد الاقتصاد العالمي
محللون : الحرب في إيران تدفع سوق النفط نحو عجز في الإمدادات
الأسواق تستقبل شم النسيم.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة اليوم
حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين
نقص الوقود بسبب الحرب الإيرانية يهدد محصول الأرز أهم غذاء في آسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاوت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية يسيطر على الأسواق المحلية

اسماك
اسماك
ولاء عبد الكريم


تشهد الأسواق المصرية حالة من التباين في أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترة الحالية، مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الطلب على الأسماك الطازجة والمجمدة، إلى جانب تنوع المعروض في الأسواق ما بين الأصناف الشعبية والمستوردة.

وأظهرت بيانات السوق استمرار اختلاف الأسعار بين الأنواع المختلفة، بحسب جودة الصيد وحجم العرض والطلب وتكاليف النقل والتداول، وهو ما انعكس على استقرار بعض الأصناف وتحرك أخرى بشكل محدود.
وفيما يلي آخر أسعار أبرز أنواع الأسماك والمأكولات البحرية المتداولة في الأسواق:
 

أسعار الجمبرى:
جمبري وسط: 419.88 جنيهًا
جمبري صغير: 294.48 جنيهًا


أسعار الأسماك الطازجة:
موسى: 339.10 جنيهًا
وقار: 267.62 جنيهًا
قاروص: 255.17 جنيهًا
شعور: 220.00 جنيهًا
سمك بلطي (متوسط): 154.43 جنيهًا
دنيس: 285.00 جنيهًا
بوري: 210.00 جنيهًا
فيليه بلطي: 180.00 جنيهًا
سردين طازج: 160.00 جنيهًا
لوت: 310.00 جنيهًا
مرجان: 245.00 جنيهًا
 

أسعار الأسماك المجمدة:
ماكريل: 137.78 جنيهًا
سردين: 118.92 جنيهًا
موزة: 109.63 جنيهًا
هек مجمد: 165.00 جنيهًا
فيليه مستورد: 195.00 جنيهًا
تونة مجمدة: 240.00 جنيهًا
ويعكس هذا التباين في الأسعار اختلاف مستويات العرض والطلب بين الأصناف، إضافة إلى تفاوت مصادر التوريد سواء من المصايد المحلية أو الاستيراد، فضلًا عن تأثير العوامل الموسمية التي تدفع نحو زيادة الاستهلاك خلال فترات معينة من العام.
كما يواصل التجار والموزعون متابعة حركة السوق بشكل يومي لضبط الأسعار وفقًا لتغيرات الإمدادات وتكاليف النقل، في ظل توقعات بزيادة الطلب خلال الفترة المقبلة مع اقتراب فصل الصيف.
وفي سياق متصل، تكثف الأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق لضبط جودة المعروض والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، مع التركيز على محال بيع الأسماك والمأكولات البحرية، حفاظًا على صحة المستهلكين ومنع تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

أسعار الطماطم

بعد ارتفاع كبير.. الطماطم تفاجئ الجميع بانخفاض جديد| بكام الكيلو؟

بيزيرا

إبراهيم عبد الجواد يطمئن جماهير الزمالك على بيزيرا بعد إصابته

النيابة الإدارية

تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 5 عاملين بشركة قطاع عام بالتربح تكشف مفاجآت عديدة

وزارة الداخلية

لدواعٍ أمنية.. حرمان فلسطينية من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها

النيابة الإدارية

إحالة 5 عاملين بإدارة مشروعات شركة قطاع عام في مجال الإنشاءات للمحاكمة.. لهذا السبب

بالصور

دودج تكشف عن أرخص سيارة خارقة بسعر أقل من 30 ألف دولار

دودج
دودج
دودج

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد