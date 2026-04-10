أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم.. تباين واضح والجمبري يتصدر القائمة

مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الطلب على الأسماك والمأكولات البحرية، تشهد الأسواق المصرية تبايناً ملحوظاً في الأسعار بين أصناف الأسماك الطازجة والمجمدة والمأكولات البحرية، وفيما يلي آخر متوسطات الأسعار المسجلة بتاريخ 9 أبريل 2026:

المأكولات البحرية

جمبري وسط: 419.88 ج (انخفض 5.91%)

جمبري صغير: 294.48 ج (انخفض 5.25%)

الأسماك الطازجة

موسى: 339.10 ج (ارتفع 4.07%)

وقار: 267.62 ج (ارتفع 7.63%)

قاروص: 255.17 ج (ارتفع 6.32%)

شعور: 220.00 ج (ارتفع 3.94%)

سمك (متوسط): 154.43 ج (انخفض 0.75%)

الأسماك المجمدة

ماكريل: 137.78 ج (ارتفع 11.33%)

سردين: 118.92 ج (ارتفع 24.52%)

موزة: 109.63 ج (انخفض 7.26%)