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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 325 طن قمامة خلال حملات نظافة وتمهيد بطرق البداري وصدفا

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف حملات النظافة والتجميل بالمراكز والقرى حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة لافتاً إلى رفع 325 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمركزي البداري وصدفا خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق مؤكداً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم نقل المخلفات والقمامة عبر القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية تمهيدا لنقلها الى مصنع السماد العضوى ببنى غالب ، فضلاً عن تمهيد وتسوية عدد من الشوارع خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين .

وأشار إلى تنفيذ تلك الحملات التي جاءت بإشراف ومتابعة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهما ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة أمام المدارس والمصالح الحكومية وبالشوارع الرئيسية وصناديق القمامة بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية وتجمعهاتها وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز مشيراً إلى استمرار شن مثل هذه الحملات وتعميمها على باقي المراكز والقرى.

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