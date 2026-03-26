عمرو الليثي: إذاعة القرآن الكريم منارةً مضيئة لنشر كتاب الله.. وصوتًا عذبًا في بيوت المصريين

أكد رئيس اتحاد اذاعات و تلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي، الدكتور عمرو الليثي، أن إذاعة القرآن الكريم، منذ تأسيسيها، أصبحت منارةً مضيئة لنشر كتاب الله عز وجل، وصوتًا عذبًا يتردد في بيوت المصريين والمسلمين في كل مكان؛ حاملةً رسالة الوسطية والاعتدال، ومقدمةً التلاوات الخاشعة لكبار قرّاء مصر الذين أثروا وجدان الأمة الإسلامية.

جاء ذلك خلال تقديم رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الإسلامي التهنئة بمناسبه عيد ميلاد إذاعه القران الكريم.

وتقدم الليثي بخالص التهنئة إلى أسرة إذاعة القرآن الكريم ، وإلى مستمعيها في مصر والعالم الإسلامي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انطلاقها في 25 مارس 1964.

وقال الدكتور عمرو إن "إذاعة القرأن الكريم أسهمت على مدار عقود في حفظ تراث التلاوة المصرية، وتعريف الأجيال المتعاقبة بجمال القرآن الكريم وعلومه، وظلت مدرسةً راسخة في خدمة كتاب الله ونشر قيمه السمحة".

وأضاف "في هذه المناسبة العزيزة، أتمنى لإذاعة القرآن الكريم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها السامية، وأن تظل دائمًا منبرًا لنور القرآن الكريم وهديه..وكل عام وإذاعة القرآن الكريم بخير،ومصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية في أمنٍ ورخاء".