انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

انخفاض غير مسبوق تشهده أسعار الدواجن خلال الساعات القليلة الماضية بعد موجة ارتفاعات كبيرة خلال شهر رمضان حتى وصل سعر الكيلو ل 107 ، إلا إنها عادت للانخفاض مرة أخرى ليسجل سعر الكيلو بالمزرعة اليوم 77 جنيهًا أى انخفضت 30 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 77 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 85 جنيها منذ أيام، أى انخفضت 8  جنيهات وتصل  للمستهلك بسعر 88 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 66 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 98 جنيه بعدما كان سعرها 105 جنيهات  وتصل للمستهلك 110  جنيهًا.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 130 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  140 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما تراجع سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  260 لـ 215جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 120 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 130   جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها

أسعار الكتاكيت

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات

من جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن وبيض المائدة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس طبيعة القطاع كسلعة حية شديدة المرونة تتأثر بشكل مباشر بآليات العرض والطلب. 

وأضاف في تصريحات تليفزيونية ، أن زيادة المعروض في الأسواق، بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك بعد موسم رمضان، أسهمت في انخفاض الأسعار من مستويات تجاوزت 100 جنيه إلى نحو 78 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وأشار الزيني إلى أن الإنتاج المحلي يشهد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال الفترات المقبلة مقارنة بالعام السابق، مؤكدًا أن هذا التوسع في الإنتاج يمثل عاملًا رئيسيًا في تحقيق التوازن السعري. 

وتابع أن شهر رمضان يُعد موسمًا استهلاكيًا استثنائيًا ترتفع خلاله معدلات الطلب بأكثر من 30%، وهو ما يفسر الارتفاع السابق للأسعار، في حين عادت الأسواق إلى معدلاتها الطبيعية بعد انتهاء الموسم.

وشدد على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وتأثيراتها على سلاسل الإمداد. 

وأوضح أن مصر نجحت إلى حد كبير في هذا الملف، حيث بلغ إنتاج بيض المائدة أكثر من 16.5 مليار بيضة سنويًا، إلى جانب إنتاج يتجاوز 1.6 مليار دجاجة، مع وجود خطط لزيادة الإنتاج إلى 2.2 مليار دجاجة بحلول عام 2030. 

ولفت إلى توافر مستلزمات الإنتاج والمخزون الاستراتيجي، ما يدعم استقرار السوق واستمرار تراجع الأسعار.

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
صبغ الشعر بلون الكاجو فى المنزل
سر الجمال الطبيعي… صابونة السدر السحرية للبشرة وللشعر
