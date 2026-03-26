الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
رنا عصمت

الحفاظ على استقرار مستوى سكر الدم هو الخطوة الأهم لتجنب الارتفاعات والانخفاضات المفاجئة،لذا نقدم لك أهم النصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم وفقا لموقع DailyMedical.

 

1. تناول وجبات متوازنة بانتظام:

احرص على أن تحتوي وجباتك على مزيج من:

-الكربوهيدرات المعقدة.

-البروتين.

-الدهون الصحية غير المشبعة.

هذا التوازن يساعد على إبطاء امتصاص السكر والحفاظ على طاقتك لفترة أطول.

2. لا تتجاهل الوجبات:

-ترك فترات طويلة دون تناول الطعام قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السكر في الدم، خاصةً إذا كنت نشيطًا أو تتناول أدوية معينة.

-حاول تناول وجبة خفيفة متوازنة كل 2 إلى 4 ساعات.

3. اختر وجبات خفيفة بذكاء:

يفضل اختيار وجبات تحتوي على البروتين و الالياف لتجنب الارتفاعات والانخفاضات الحادة في السكر مثل: شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني.

4. قلل من المشروبات السكرية والكربوهيدرات المصنعة مثل:

-المشروبات الغازية المحلاة.

-العصائر.

-مشروبات الطاقة.

-القهوة المحلاة.

-الوجبات الخفيفة المصنعة (مثل الشيبسي، والبسكويت، والدونات).

هذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر يتبعه انخفاض مفاجئ.

5. احرص على شرب كمية كافية من الماء:

-الجفاف قد يؤثر على قدرة الجسم في تنظيم مستوى السكر.

-اختر الماء دائمًا، ويمكنك إضافة نكهات طبيعية مثل الليمون أو الخيار أو التوت.

6. مارس النشاط البدني بانتظام:

الحركة تساعد الجسم على استخدام الجلوكوز بكفاءة أعلى، لكن انتبه لاحتياجاتك قبل وبعد التمرين:

-تناول وجبة خفيفة قبل التمرين للحفاظ على الطاقة.

-عوض الطاقة بعد التمرين بوجبة مناسبة.

7. راقب مستوى السكر في الدم:

إذا كنت تعاني من السكري، فإن متابعة القراءات تساعدك على وضع خطة مناسبة لك.

