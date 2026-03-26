شوبير عن الفوز بدوري الطائرة: نزعل شوية لكن يظل الأهلي الفرحة دائماً

علق الإعلامي أحمد شوبير علي فوز الأهلي علي الزمالك مقابل 3 أهداف وفوزه بدوري الكرة الطائرة.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏الاهلي يفوز علي الزمالك 3/0 ويفوز بدورى الكرة الطائرة.. مبروك يا ابطال وفي انتظار باقي البطولات في كل الالعاب دون استثناء .. نزعل شويه نغضب شويه لكن يظل الاهلي هو الفرحه دايماً.".

توج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب دوري السوبر للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة اليوم الأربعاء على صالة حسن مصطفى، وقدم الفريق أداءً قويًّا ليتوج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق.

تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-18، وواصل الأهلي تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-19 بعد أداء قوي على مستوى حوائط الصد والإرسالات القوية.

وحسم الفريق اللقب في الشوط الثالث بعدما تفوق على الزمالك بنتيجة 25-21.

وتوج الفريق بلقبه الثالث في الموسم بعد حصد لقبي كأس السوبر ودوري المرتبط.