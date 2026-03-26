ترامب: لم يكن لدينا خيار سوى الحرب للتخلص من السرطان الإيراني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا خيار" أمامه سوى خوض حرب ضد إيران، مضيفا "كنتُ أظن أن الوضع سيكون أسوأ بكثير، كنتُ أظن أن أسعار الطاقة والنفط سترتفع أكثر، كنتُ أظن أن سوق الأسهم سينخفض إلى حد ما.

لكن هذا لم يكن مهمًا بالنسبة لي، فهو أمرٌ مؤقت، ما كان علينا فعله هو التخلص من هذا السرطان، كان علينا استئصاله، هذا السرطان هو إيران التي تمتلك أسلحة نووية". وتابع: "لقد استأصلناه، وسننهيه".

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه نجح في إنهاء 8 حروب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تنتصر الآن في حربها على إيران.

وأضاف ترامب، في كلمة له فجر اليوم الخميس، أن إيران تتفاوض حاليًا مع الولايات المتحدة، وأنها متلهفة لإبرام اتفاق.