مصحوبة بمعلومات استخباراتية.. روسيا ترسل طائرات بدون طيار وأدوية ومواد غذائية إلى إيران

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن روسيا تقترب من إتمام تسليم شحنة من الطائرات المسيّرة الفتاكة والمساعدات الإنسانية إلى إيران، في خطوة تهدف إلى دعم القدرات القتالية للنظام الإيراني وتعزيز استقراره الداخلي.



وأوضحت المصادر أن هذه الشحنات تشمل، إلى جانب الطائرات، بيانات استخباراتية، وصور أقمار صناعية، وتقنيات متقدمة لتحسين أنظمة الملاحة والتشويش، في محاولة لتطوير قدرات الطائرات الإيرانية المحلية.



وأشار التقرير إلى أن طهران مهتمة بالتحسينات الروسية على أنظمة الطائرات المسيّرة، خصوصًا قدراتها على مقاومة التشويش، في حين رفضت موسكو تزويد إيران بمنظومة الدفاع الجوي المتطورة إس-400 لتجنب تصعيد مباشر مع الولايات المتحدة.



ومن المتوقع أن تُستكمل عمليات التسليم بحلول نهاية مارس، وسط تقارير عن تردد موسكو في التدخل المباشر رغم تحالفها الاستراتيجي مع طهران، والاكتفاء بإدانات سياسية ودعوات لخفض التصعيد.