قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء نزول المطر مكتوب كامل 2026.. أفضل الأدعية المستجابة وقت المطر لفتح أبواب الرزق
مجلس الوزراء ينفي حظر حركة المواطنين أو منح إجازة اليوم للعاملين بالدولة
رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
حصانة مؤقتة.. أمريكا ترفع اسمي عراقجي وقاليباف من قائمة الاغتيالات
مفاجأة.. الخطيب يقرر الابتعاد عن ملف كرة القدم في الأهلي بشكل كامل
ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»
عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق
قبل أن تتفاقم الأزمات.. صندوق النقد يدرس دعم دول متضررة من حرب إيران
مأساة في كرداسة بسبب الميراث.. شاب تدخل لفض خلاف بين شقيقيه فقتله أحدهما
إعلام إسرائيلي: ترامب يعلن وقف إطلاق النار مع إيران السبت المقبل
الزمالك ليس وحده.. إيقاف قيد جديد للإسماعيلي بسبب مستحقات النقاز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل أن تتفاقم الأزمات.. صندوق النقد يدرس دعم دول متضررة من حرب إيران

صندوق النقد
صندوق النقد
القسم الخارجي

أفادت وكالة بلومبرج نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن صندوق النقد الدولي أطلق دراسات تحليلية واسعة لتقييم أوضاع اقتصادات عدد من الدول بهدف تحديد الاقتصادات التي قد تحتاج إلى تمويل إضافي في حال استمرار الحرب الدائرة في إيران وأثرها المتصاعد على الاقتصاد العالمي. 

وقالت المصادر إن الصندوق، عبر إدارته المعنية بالسياسات والاستراتيجيات، طلب من مكاتب الصندوق في الدول المختلفة تقديم تحليلات عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الحيوية، من بينها: وضع ميزان المعاملات الجارية، واحتياطيات النقد الأجنبي، واحتياجات التمويل المحتملة في ظل استمرار وتوسع الصراع. 

وتركز تلك التحليلات في المقام الأول على البلدان التي لديها برامج تمويل نشطة مع الصندوق، ما يعني أن الصندوق يسعى للوصول مبكرًا إلى توقعات واضحة حول طلبات التمويل التي قد تُقدم إليه في الأسابيع والأشهر المقبلة، وذلك قبل أن تتفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في حال تفاقم النزاع. 

خلفية السياق الاقتصادي

تأتي هذه الدراسات في ظل تداعيات عميقة للحرب الإيرانية على الاقتصاد العالمي، ومنها: 

  • ارتفاع قياسي في أسعار النفط والغاز بفعل اضطرابات حركة ناقلات الطاقة في مضيق هرمز، ما يزيد الضغط التضخمي على الاقتصادات المستوردة للطاقة. 
  • مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مع تبخر بعض آفاق التعافي الاقتصادي، خصوصًا في الأسواق التي تعتمد على استيراد الوقود أو التي تعاني من ضعف في الاحتياطيات المالية. 
  • وقد سبق لصندوق النقد أن حذر من المخاطر التضخمية الناتجة عن استمرار الصراع، مشيرًا إلى أن آثار الحرب على أسعار الطاقة وأسواق المال قد تمتد لتطال معدلات النمو العالمي إذا لم يُحسن التعامل معها.

أهداف التحليل داخل الصندوق

تكمن فائدة هذا التحليل في توفير:

  • رؤية مبكرة عن الدول الأكثر تعرضًا للصدمات الاقتصادية الناتجة عن الحرب،
  • معايير دقيقة لتحديد حجم المساعدات أو البرامج التمويلية التي قد يقدمها الصندوق،
  • مؤشرات تساعد في وضع شروط السياسات الاقتصادية التي قد تُقترح للدول طالبة الدعم. 
  • وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما يزيد من مخاطر وقوع بلدان كثيرة في ضائقة مالية أو في عجز عن سداد التزاماتها الخارجية إذا طال أمد الصراع. 
بلومبيرج النقد صندوق النقد إيران حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الحكومة

محمد صلاح

بالصور

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

فيديو

أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد