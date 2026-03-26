تقارير إيرانية تؤكد استعداد الحوثيين للسيطرة على باب المندب

أفادت تقارير إيرانية، فجر اليوم الخميس، بأن ميليشيا الحوثي في اليمن باتت على استعداد من أجل الانضمام إلى إيران في الحرب الجارية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.



وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، إن ميليشيا الحوثي مستعدة لدخول الميدان والسيطرة على مضيق "باب المندب"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانب آخر، أعلن موهوزي كينروغبي، نجل الرئيس الأوغندي ورئيس الأركان، دعمه الكامل لإسرائيل في خضم الحرب، مؤكداً استعداد أوغندا للمشاركة الفعلية إذا واجهت إسرائيل تهديدا وجوديا.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في X، كتب كينروغبي: "نريد إنهاء الحرب في الشرق الأوسط الآن، لكن أي تهديد لإسرائيل سيجبرنا على الوقوف إلى جانبها، الجيش الأوغندي سيدخل الحرب إلى جانب إسرائيل إذا لم تتوقف الهجمات"، مؤكداً حق إسرائيل في الوجود.