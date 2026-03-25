السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيراً عاجلاً برفع مستوى الإنذار إلى الأحمر في منطقة مكة المكرمة، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة إلى متوسطة الشدة اعتباراً من يوم غدٍ الخميس، تشمل عدداً من المحافظات الحيوية في غرب المملكة.

وبحسب البيان، فإن الحالة الجوية المرتقبة ستؤثر على مناطق واسعة من بينها مكة المكرمة وجدة إضافة إلى خليص وبحرة ورابغ، وسط تحذيرات من احتمالية جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع المنخفضة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه التوقعات تأتي نتيجة تطور سحب رعدية ممطرة متأثرة بامتداد منخفضات جوية ورطوبة قادمة من البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى تقلبات جوية مفاجئة خلال ساعات الحالة.

وفي السياق ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع السيول، مع الالتزام التام بالتعليمات الرسمية ومتابعة التنبيهات المستمرة عبر القنوات المعتمدة.

ويأتي هذا الإنذار في ظل استعدادات حكومية مكثفة، حيث تعمل الجهات المختصة على رفع الجاهزية الميدانية وتفعيل خطط الطوارئ لضمان سلامة السكان وتقليل أي آثار محتملة للحالة المطرية المتوقعة، خصوصاً في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات المياه.

ويؤكد خبراء الأرصاد أن مثل هذه الحالات الجوية ليست نادرة على المنطقة الغربية من المملكة، لكنها تتطلب استجابة سريعة وتنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات، لتفادي أي مخاطر محتملة على الأرواح والممتلكات.