أطعمة تناولها في الطقس البارد.. دليلك لتعزيز المناعة والدفء

يُعد النظام الغذائى خط الدفاع الأول لجسمك، خاصة خلال فترات تغير الفصول وتقلبات الطقس، لذا نقدم لك فى هذا التقرير أفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها مع موجة البرد القارس وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

-الشوربات الساخنة (الخضروات، والدجاج، العدس).

-الزنجبيل، والثوم، والكركم.

-الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون.

-الخضروات الموسمية.

-المكسرات مثل اللوز والجوز.

-.الحليب الدافئ مع الكركم.

يُفضل تجنب:

-المشروبات الباردة والمثلجات.

-أطعمة الشارع، خاصة في الأيام الممطرة.

-الأطعمة الدهنية والمُصنّعة بكثرة.

يساعد اتباع نظام غذائي متوازن على الحفاظ على درجة حرارة الجسم وتعزيز جهاز المناعة بشكل فعال.