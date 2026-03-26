طبيعية 100%.. صبغ الشعر بلون الكاجو في المنزل

توقّف عن إنفاق المال في صالونات التجميل و اصبغ شعرك ودَعْه ينمو بشكل طبيعي في المنزل.

إذا أردت صبغ الشعر بلون الكاجو (بني فاتح مائل للذهبي) بطريقة طبيعية في البيت، يمكنك استعمال وصفة طبيعية تعطي لونًا قريبًا من هذا اللون وتغذي الشعر في نفس الوقت.

وصفة طبيعية لصبغ الشعر بلون الكاجو

المكونات:

3 ملاعق كبيرة حناء طبيعية

2 ملعقة كبيرة قهوة مطحونة

1 ملعقة كبيرة كركم (يعطي لمسة ذهبية)

1 ملعقة كبيرة عسل

ماء دافئ أو شاي البابونج

طريقة التحضير:

1. في وعاء غير معدني اخلط الحناء والقهوة والكركم.

2. أضف العسل.

3. أضف الماء الدافئ أو شاي البابونج تدريجيًا حتى تحصل على عجينة مثل عجينة الزبادي.

4. اترك الخليط يرتاح 30–60 دقيقة.

طريقة الاستعمال:

1. ضع الخليط على شعر نظيف وجاف قليلًا.

2. وزّعه من الجذور حتى الأطراف.

3. غطِّ الشعر بغطاء بلاستيكي.

4. اتركه 2 إلى 3 ساعات.

5. اغسل الشعر بالماء فقط أولًا ثم بالشامبو الخفيف.

النتيجة:

لون بني كاجو طبيعي مع لمعان، ويختلف قليلًا حسب لون شعرك الأصلي.

إذا كان شعرك غامقًا جدًا قد تحتاج لتكرار الوصفة 2–3 مرات للحصول على اللون المطلوب.

يمكن إضافة ملعقة قرفة لزيادة اللمعة واللون الدافئ.