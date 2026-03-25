هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

بالتزامن مع حالة من التقلبات الجوية الحادة، تزايدت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات المواطنين حول حقيقة منح العاملين بالدولة والقطاع الخاص إجازة رسمية يومي غدا الخميس، بالتزامن مع قرارات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد الأزهرية على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ومع الانتشار الواسع لهذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات غير الرسمية،أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم صحة ما تم تداوله بشأن منح إجازات للعاملين، ومد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة 15 يومًا وفرض حظر التجوال واعتبرها شائعات لا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين إلى التحقق من المعلومات قبل تداولها والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

إجازات العاملين.. لا أساس لها من الصحة

ونفى المركز الإعلامي الأخبار المتداولة حول منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة يوم الخميس المقبل، مؤكدًا أن جميع العاملين يواصلون أعمالهم وفق الجداول الرسمية دون أي توقف.

وشدد البيان على أن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث حالة من القلق بين المواطنين والعاملين، لافتًا إلى أن أي أخبار بشأن إجازات رسمية يتم الإعلان عنها فقط عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية.



تحذير من تداول الأخبار المغلوطة

دعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والمضللة، التي تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعض مروجي هذه الشائعات استخدموا شعارات ومحتوى يزعم أنها صادرة عن مواقع إلكترونية وقنوات تليفزيونية، بينما نفت هذه الجهات صحة ما يتم تداوله على لسانها.

وأشار البيان إلى أهمية التحقق من الأخبار والمعلومات من المصادر الرسمية للحكومة، وعدم الاعتماد على الحسابات غير الرسمية أو الأخبار المتداولة عبر الإنترنت دون تدقيق، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات التي تستهدف إرباك المواطنين وإثارة الخوف لديهم.

أهمية التحقق من الأخبار الرسمية

وجاء في البيان أن الحكومة تتابع عن كثب أي شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعمل على توضيح الحقائق مباشرة للمواطنين عبر منصاتها الرسمية. وأكد المركز أن استمرارية العمل والتعليم وسير الحياة اليومية في مصر تجري بشكل طبيعي، ولا توجد أي تغييرات تتعلق بالدوام أو حركة المواطنين أو الإجازات.



يؤكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استقرار الحياة اليومية واستمرار العمل والتعليم يسيران دون أي توقف، مع ضرورة توخي الحذر من تداول الأخبار الكاذبة التي قد تخلق حالة من الهلع بين المواطنين، داعيًا الجميع للرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية لتأكيد صحة أي خبر قبل تداوله

قرارات حاسمة بشأن تعطيل الدراسة

وعلى الجانب الآخر، جاءت القرارات الرسمية واضحة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منح إجازة لجميع المدارس على مستوى الجمهورية يومي الأربعاء والخميس، وذلك للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس، بهدف الحفاظ على سلامتهم في ظل سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

كما قررت وزارة التعليم العالي تعليق الدراسة حضورياً في الجامعات والمعاهد خلال نفس الفترة، مع استمرار العملية التعليمية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين)، لضمان عدم تعطيل الدراسة بشكل كامل.

وشمل القرار أيضًا المعاهد الأزهرية، حيث تم منح إجازة مماثلة للطلاب والعاملين، في إطار الحرص على سلامة الجميع، خاصة مع التحذيرات المتكررة من هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وقد استثنت قرارات التعليم بعض الفئات التي تقتضي طبيعة عملها التواجد، مثل الأطقم الطبية وأفراد الأمن والعاملين في إدارات السلامة، لضمان استمرار الخدمات الأساسية داخل المؤسسات التعليمية.

الأرصاد تطلق تحذيرات قوية

وفي تطور لافت، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات شديدة اللهجة بشأن حالة الطقس، مؤكدة أن البلاد ستشهد موجة قوية من عدم الاستقرار تبدأ الليوم الأربعاء وتستمر حتى الخميس، وتشمل معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الموجة صاحبتها أمطار متفاوتة الشدة، رعدية وغزيرة في بعض المناطق، مع سقوط حبات البرد، خاصة في المناطق الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

كما نشطت حركة الرياح، هذا إلى جانب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

مناطق الخطر والأمطار الغزيرة

وأوضحت خرائط الطقس أن فرص سقوط الأمطار تشمل السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا ومدن القناة، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق من سيناء وخليج السويس.

وسقطت الأمطار غزيرة في كثير من المناطق اليوم، ما أدي إلى تراكم المياه في الشوارع والأنفاق، وارتفاع منسوب المياه.

كما حذرت الأرصاد من احتمالية حدوث ظواهر جوية عنيفة، مثل العواصف الرعدية وسماع دوي الرعد بشكل متكرر، إلى جانب نشاط الصواعق، وهو ما يمثل خطورة حقيقية في المناطق المكشوفة.

استمرار التقلبات حتى الخميس

وأكدت الهيئة أن حالة عدم الاستقرار ستستمر حتى يوم الخميس، مع انخفاض تدريجي في شدة الظواهر الجوية، حيث تقل فرص الأمطار مقارنة بيوم الأربعاء، لكنها تظل قائمة بشكل خفيف إلى متوسط على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة

كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل، ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

نصائح هامة للمواطنين

وفي هذا الإطار، وجهت الارصاد عدة نصائح للمواطنين، أبرزها تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار، وعدم القيادة بسرعة في ظل انخفاض الرؤية، إلى جانب متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

كما دعت إلى تأجيل أي أنشطة غير ضرورية خلال فترة التقلبات الجوية، حفاظًا على السلامة العامة.